«Ленту» проверят на утечку фамилий и номеров клиентов

Торговой сети «Лента» придется объясниться о возможной утечке личных данных россиян. Роскомнадзор попросит руководство компании прокомментировать ситуацию.

«Роскомнадзор в курсе данной ситуации. Ведомство направит соответствующий запрос по адресу организации для получения пояснений по этой ситуации и причин, которые повлекли ее создание», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы Роскомнадзора.

Как только разберутся в ситуации, то в Роскомнадзоре сразу примут все нужные меры. В Сети появились сообщения о том, что из базы данных «Ленты» утекли фамилии и номера телефонов 90 тысяч клиентов торговой сети из Москвы и Московской области. В «Ленте» уже начали собственное служебное расследование.

Ранее стало известно, что владелец «Ленты» миллиардер Алексей Мордашов решил объединить продуктовую торговую сеть с онлайн-гипермаркетом «Утконос», туристической компанией TUI и технологической компанией TalentTech в единую экосистему по аналогии с американской Amazon.