Миллиардер решил создать аналог Amazon в России

Российский миллиардер Алексей Мордашов рассказал о планах объединить принадлежащие ему компании потребительского сектора в единую экосистему по принципу американской Amazon.

«У нас есть несколько инвестиций, связанных с человеческими нуждами. Это образование, медицина, путешествия и розничная торговля. Мы думаем о создании экосистемы на основе этих активов. Это будет неким аналогом Amazon», — приводит Bloomberg слова Мордашова.

Речь идет об объединении продуктовой сети «Лента», онлайн-гипермаркета «Утконос», туристической компании TUI и технологической компании TalentTech. Принадлежащая Мордашову «Севергрупп» приобрела в 2019 году почти 80% акций ленты. В TUI ему принадлежит лишь 25% акций. Миллиардер заявил во время беседы с Bloomberg, что «желание человека путешествовать так же постоянно, как потребность в еде и общении».

Мордашову принадлежит 77% акций металлургического холдинга «Севергрупп». Также он является единственным владельцем компании «Силовые машины», которая выпускает оборудование для электростанций. К декабрю 2019 года его капитал составлял 24,3 миллиарда долларов.