«Ленинград» выпустил новый клип. Реакция поклонников оказалась неоднозначной

Группа «Ленинград» выпустила клип на новую песню «Фотосессия». Он вышел в ночь на 3 июля и опубликован на YouTube-канале музыкального коллектива. Поклонники заявили, что «Ленинградом» в ролике даже не пахнет.

Главной героиней клипа стала вокалистка «Ленинграда» Виктория Кузьмина. В беседе с изданием «Подъем» она рассказала, что в центре внимания нового ролика — столь популярные среди современных женщин пафосные высказывания в Instagram.

Сюжет клипа построен вокруг фотосессии — наподобие тех, что обычно устраивают для глянцевых журналов. Его содержание тоже довольно привычно для знатоков творчества «Ленинграда»: в нем, как обычно, много нецензурных выражений.

Поклонники отнеслись к новому детищу группы неоднозначно. Многие сочли клип попросту скучным.

«Мне одному кажется, что уже какой раз „Ленинград“ выпускает одну и ту же песню с измененными словами?» — писали в Сети. «А причем здесь группа „Ленинград“?!» — спросили пользователи.

Источник фото: YouTube

Кто-то признался, что и песне, и ролику далеко до «Вояжа» и «В Питере пить». Другие прямо заявили, что ожидали большего, и назвали творчество Шнурова «посредственностью». «Ленинградом», писали в Сети, в клипе даже не пахнет.

Источник фото: YouTube

Лишь нескольких зацепила фраза «Парятся, что толстые, только худые».

О том, что группа «Ленинград» прекращает концертную деятельность, стало известно в марте 2019 года. Тогда бессменный лидер коллектива Сергей Шнуров заявил, что его группа появилась для исполнения музыки эпохи застоя. Этот период завершился.

В конце июня появилась информация, что Шнуров будет работать на RTVI. Музыкант стал генеральным продюсером телеканала, хотя у него нет опыта деятельности в СМИ.

Сам музыкант пообещал, что останется привычным для всех человеком, с той же отдачей и фантазией. Ждать ли в эфире телеканала матерных стихов своего авторства, Шнуров уточнять не стал.