Шнуров ушел на ТВ. Почему RTVI взял артиста генеральным продюсером

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI. У артиста нет опыта работы на телевидении, но это, похоже, никого не волнует.

Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею, давно известному как в России, так и за рубежом Микаэль Исраелян владелец RTVI.

По мнению Исраеляна, Шнуров «отлично понимает менталитет» русских людей, живущих за границей, и за счет певца RTVI собирается обрести уникальную интонацию и оригинальный облик.

На своей странице в Instagram Шнуров выпустил видео из редакции, где еще раз рассказал о своей новой должности и дал гарантию, что останется привычным Шнуровым, с той же отдачей и фантазией. Будет ли он писать для эфира матерные стихи по актуальной повестке, генеральный продюсер телеканала не уточнил.

Вакансия без опыта

У Шнурова нет опыта работы в СМИ, но, по мнению блогера и журналиста Ильи Варламова, это и не нужно. В беседе с «360» он напомнил, что задача СМИ — продавать информацию. И Шнуров в этом смысле хороший выбор.

«Если мы говорим про генерального продюсера, мы имеем в виду продвижение канала, развитие канала. Мне кажется, что [это] звезда такой величины и человек настолько известный, что его высказывание, действие является инфоповодом. Человек с огромной аудиторией, когда становится на этой должности, вне зависимости от его опыта работы в СМИ, сможет принести каналу пользу в плане продвижения», — сказал Варламов.

По его словам, у RTVI в последнее время дела идут не очень хорошо, падает аудитория. В связи с этим Шнуров может вдохнуть жизнь и привлечь людей, потому что он человек известный, а отсутствие у него опыта работы в СМИ роли не играет.

Собеседник «360» считает, что Шнуров, достиг определенного потолка в своей музыкальной карьере и теперь хочет познавать что-то новое. В связи с этим он занялся политикой и теперь стал генеральным продюсером.

Политика Шнурова

В 2013 году Шнуров сказал, что никогда не будет заниматься политикой. Спустя семь лет, в феврале 2020 года, певец вступил в «Партию роста». Свое решение Шнуров объяснил в интервью DW, рассказав, что просто пришло его время.

Потому что если не я, то кто. Я посмотрел вокруг, на лидеров и политические движения, и понял, что, наверное, это партия предпринимателей. В широком смысле этого слова Сергей Шнуров.

В тот же месяц певец сказал, что политическая деятельности приносит ему убытки.

Наряду с партийной и сценической деятельностью Шнуров пишет стихи на насущные темы. Многие из них — политические. Например, в марте артисту уже захотелось «пойти обратно песни петь», потому что фанаты были против его ухода из музыки. Он создал стих о своем назначении и о том, что его «успокоили».

Шнуров писал про главу Чечни Рамзана Кадырова, заранее извинившись. Потом создал стих про допинг-скандал с российскими спортсменами, про рейтинг российских городов, выборы президента России в 2018 году, атомную войну и так далее.