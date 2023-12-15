Общество 15 декабря 2023, 16:19 Лекцию для фанатов Гарри Поттера проведут в Москве Москвичам расскажут о вселенной Гарри Поттера в Библиотеке киноискусства РИА «Новости»

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В эту субботу, 16 декабря, в Библиотеке киноискусства в Москве пройдет лекция «Гарри Поттер и секреты экранизации: как устроена любимая новогодняя киновселенная». Начало в 17:00, сообщили в пресс-службе Музея кино.

Спикером выбрали киноведа Алису Мамедову. Она расскажет гостям о «волшебстве» съемок «Гарри Поттера». Слушатели узнают о стилистических отличиях каждой из частей, а также работе со звуком и над сценарием и насколько большое влияние оказывала смена режиссеров.

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Первую книгу о Гарри Поттере опубликовали в июне 1997 года, а ее экранизация вышла в 2001 году.

Несмотря на то, что эта серия фильмов стала настоящей классикой, которую принято пересматривать в новогодние праздники, больше всего интереса за этот год у москвичей вызвали современные отечественные кинокартины и сериалы. В топ-20 «Кинопоиска» в этом году вошли оригинальные проекты российских стримингов: «Король и Шут», «Кибердеревня», «Беспринципные», «Пищеблок», «Фандорин. Азазель», «Вампиры средней полосы» и другие.