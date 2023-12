Культура 15 декабря 2023, 07:43 Россияне стали охотнее смотреть отечественное кино «Яндекс»: 81% россиян в 2023 году выбирали на «Кинопоиске» отечественное кино Unsplash

Читать 360tv в

Россияне стали чаще смотреть отечественные фильмы и сериалы: в 2023 году их выбирал 81% зрителей. Об этом рассказала директор по взаимодействию с индустрией в подразделении медиасервисов «Яндекса» Ксения Болецкая. Информация появилась в Telegram-канале «Кинопоиска».

«По итогам 2023 года мы видим, что впервые массовая аудитория готова платить за онлайн-доступ именно к российским фильмам и сериалам, они становятся хитами, активно обсуждаются в социальных сетях», — отметила Болецкая.

Реклама

Она добавила, что ради отечественных картин на платные стриминги приходят миллионы подписчиков.

В топ-20 «Кинопоиска» в этом году вошли оригинальные проекты российских стримингов: «Король и Шут», «Кибердеревня», «Беспринципные», «Пищеблок», «Фандорин. Азазель», «Вампиры средней полосы» и другие.

Сериал «Вампиры средней полосы» на «Кинопоиске» посмотрели свыше 3,1 миллиона подписчиков.

При этом еще в 2020 году доля подписчиков платформы, предпочитавших российские проекты, не доходила до 60%.

Накануне сервис IMDb назвал лучшим актером года звезду сериала The Last of Us Педро Паскаля. В пятерку также вошли Мэри Элизабет Уинстэд, Ана де Армас, Дженна Ортега и Белла Рамзи.