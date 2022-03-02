Минобороны озвучило потери России на Украине

Минобороны России озвучило потери страны на Украине. По данным ведомства, 498 российских военных погибли, 1597 российских военных получили ранения.

При этом потери Украины за время спецоперации РФ по демилитаризации составили более 2870 человек убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтвержденным данным, количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека.

«Российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции. Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80) и более 90 националистов», — рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что и дальше планируют регулярно доводить информацию о подвигах и героизме российских военнослужащих.

Кроме того, Минобороны сообщило, что в ходе одного из боев российский танк был атакован американским ПТУР Javelin. Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел, уничтожив еще два танка противника.