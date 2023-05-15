Общество 15 мая 2023, 15:14 «Легион Свобода России» оказался в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинг добавил «Легион Свобода России» в список террористов и экстремистов Официальный сайт президента Украины

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Вооруженное украинское формирование «Легион Свобода России»* попало в список террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные базы Росфинмониторинга.

«Вооруженное формирование „Легион Свобода России“* (Легион Свобода России*, украинское военизированное объединение Легион Свобода России*)*», — сказано в базе ведомства.

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Организациям и людям, которые попали в этот перечень, нельзя сотрудничать со СМИ, размещать в интернете информацию, а также участвовать в выборах, организовывать публичные мероприятия Кроме того, им запрещено пользоваться любыми финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, возмещения ущерба или выплаты зарплаты.

Верховный суд России еще весной признал эту организацию террористической и запретил ее на территории страны. По данным прокуратуры, «Легион»* появился на Украине «с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов». Ранее источник РИА «Новости» в правоохранительных органах проинформировал о том, что в отношении сторонников и участников «Легиона»* открыто по крайней мере 20 уголовных дел.

* «Легион Свобода России» — запрещенная в России террористическая организация.