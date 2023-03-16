Важное 16 марта 2023, 15:40 Украинскую организацию «Легион „Свобода России“» признали террористической Верховный суд РФ признал террористической украинскую организацию «Легион „Свобода России“» YouTube

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Российский Верховный суд признал украинскую организацию «Легион „Свобода России“»* террористической. Ее деятельность запретили в стране, сообщил корреспондент ТАСС. Заседание суда прошло в закрытом режиме.

«Удовлетворить административное исковое заявление генерального прокурора о признании организации „Легион ‚Свобода России‘“* террористической и запрете ее деятельности на территории России», — отметили в суде.

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После оглашения вердикта принимающие участие в деятельности организации подпадут под уголовную ответственность. Это грозит тем, кто является пособником, финансирует «Легион»* или вербует новых членов ячейки. Также уголовная ответственность предусматривает несообщение в правоохранительные органы о преступлении террористической направленности. За подобные действия предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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По материалам дела «Легион „Свобода России“»* является украинским военизированным формированием. Ячейку создали в марте прошлого года по указанию президента Украины Владимира Зеленского в качестве проекта по вербовке добровольцев из антироссийски настроенных жителей РФ для участия в боевых действиях на стороне киевского режима. Целями организации называют децентрализацию России, свержение власти и подрыв основ конституционного строя, а также теракты.

* «Легион „Свобода России“» — организация признана террористической в РФ и запрещена.