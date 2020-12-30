Легендарного советского разведчика Джорджа Блейка похоронили с почестями в Москве

Его похоронили под звуки государственного гимна России и залпы почетного караула на Алее героев Троекуровского кладбища под именем Георгия Ивановича Бехтера. Именно с таким именем он с 1965 года жил в СССР и России. Рядом с могилой поместили многочисленные венки, в том числе — венок от Владимира Путина.

Блейк родился в 1922 году в Нидерландах. После Второй мировой войны он начал служить в британской разведке MI6. Для нее он вербовал агентов в Восточной Европе. Однако по личным убеждениям перешел на сторону советской разведки. За это его приговорили к 42 годам тюрьмы в Великобритании.

Он отсидел пять лет, когда понял, что обменивать его не собираются. В результате Блейк сбежал из самой охраняемой тюрьмы страны Уормвуд-Скрабс с помощью других заключенных. Он был убежденным коммунистом и всю жизнь прожил в Москве. Блейк имеет звание полковника КГБ.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью советского разведчика Джорджа Блейка, уточняет RT. Глава государства назвал его «блестящим профессионалом».