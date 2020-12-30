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    30 декабря 2020, 13:45

    Легендарного советского разведчика Джорджа Блейка похоронили с почестями в Москве

    Анастасия Калинина

    Советского разведчика Джорджа Блейка похоронили в Москве с воинскими почестями. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места церемонии. Блейк умер 26 декабря на 99-м году жизни.

    Его похоронили под звуки государственного гимна России и залпы почетного караула на Алее героев Троекуровского кладбища под именем Георгия Ивановича Бехтера. Именно с таким именем он с 1965 года жил в СССР и России. Рядом с могилой поместили многочисленные венки, в том числе — венок от Владимира Путина.

    Блейк родился в 1922 году в Нидерландах. После Второй мировой войны он начал служить в британской разведке MI6. Для нее он вербовал агентов в Восточной Европе. Однако по личным убеждениям перешел на сторону советской разведки. За это его приговорили к 42 годам тюрьмы в Великобритании.

    Он отсидел пять лет, когда понял, что обменивать его не собираются. В результате Блейк сбежал из самой охраняемой тюрьмы страны Уормвуд-Скрабс с помощью других заключенных. Он был убежденным коммунистом и всю жизнь прожил в Москве. Блейк имеет звание полковника КГБ.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью советского разведчика Джорджа Блейка, уточняет RT. Глава государства назвал его «блестящим профессионалом».