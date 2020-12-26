Умер разведчик Джордж Блейк. Он служил в Британии, а ради СССР сбежал из самой охраняемой тюрьмы

Умер легендарный советский разведчик Джордж Блейк, ему было 98 лет. География его профессиональных поездок и жизненные перипетии поражают. Родился в Нидерландах, служил в Королевском военно-морском флоте, воевал в Республике Корея, сотрудничал с советской разведкой. Голодовки, аресты, плен. Отдельный параграф в судьбе — побег из самой охраняемой тюрьмы Великобритании.

О кончине Блейка сообщил глава Службы внешней разведки Сергей Иванов. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным разведчика. Глава государства назвал Блейка блестящим профессионалом с особой жизненной закалкой и мужеством.

Путь к легенде

Джордж Блейк родился в 1922 года в Нидерландах. Фамилия при рождении Бехар. Его отец — отставной британский военный Альберт Бехар, по происхождению еврей-сефард из Египта, мать — домохозяйка.

Блейк имел гражданство Великобритании, поэтому его жизнь неразрывно связана с этой страной. В 13 лет юношу отправили к родственникам в Египет на учебу в британской школе в Каире.

В начале Второй мировой войны молодой человек приехал в Нидерланды навестить мать. В мае 1940 года близкие бежали в Великобританию, но Блейк остался на родине и присоединился к голландскому движению Сопротивления. Однако спустя два года тоже перебрался в Англию и боролся с нацистами там.

Блейком он стал в 1943 году. Тогда же пришел добровольцем в Королевский военно-морской флот. Позже, в 1943-м, был переведен в голландский отдел британской разведки Secret Intelligence Service (SIS). В 1948 году был назначен резидентом SIS в Сеуле — столице только что провозглашенной Республики Корея. Блейк коллекционировал информацию о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири и Маньчжурии.

Особую главу в жизни Блейка занимал СССР. Русский язык он выучил еще в Кембридже, чтобы работать против Советского Союза. Однако дальнейшие события круто изменили эти планы. Во время гражданской войны в Корее он попал в лагерь. В тюрьме-то ему и попалась судьбоносная книга: «Капитал» Карла Маркса на русском языке. Постепенно Блейк проникся идеями коммунизма. Тогда офицер из управления КГБ по Приморскому краю Николай Лоенко переманил его на сторону Союза. Тогда у Блейка появился псевдоним — Гомер.

Он благополучно прошел проверку Великобритании и приступил к прослушке советских линий связи. Англичане находили советские кабели спецсвязи в Европе, делали к ним тоннели для прослушки. А Блейк сливал все СССР. В результате британцы слушали не секретные переговоры, а дезинформацию. Блейк еще успел выдать многих американских и английских агентов в Восточной Европе. Сам же наткнулся в 1959 году на польского шпиона-перебежчика.

В конце 1960-х годов Блейк работал в московском издательстве «Прогресс». Также он участвовал в подготовке кадров Службы внешней разведки РФ.

Награжден орденами Ленина и Красного Знамени, удостоен ордена Дружбы.

Джордж Блейк не скрывал своего прошлого. Жизненные истории, в том числе о работе в западных спецслужбах, вылились в две автобиографические книги: «Иного выбора нет» и «Прозрачные стены».

Фантастический побег из тюрьмы

Блейка посадили за решетку в самой охраняемой тюрьме Британии Уормвуд-Скрабс. Там он должен был провести 42 года за шпионаж в пользу СССР. Однако его хватило на четыре. За это время агент понял, что обмена заключенными не будет, предстоит действовать самому. Решил — и вскоре сбежал.

Совершить дерзкий побег помогли активисты группировки Ирландской республиканской армии (ИРА). Ирландцы, которые были на воле, пронесли Блейку рацию. С ее помощью он общался с организаторами побега.

Блейк заранее подпилил решетки. Вскоре наступил подходящий момент: другие сокамерники и охрана смотрели по телевизору футбол. Матч — отличное время, когда можно незаметно выскользнуть из окна и спуститься по веревочной лестнице семиметровой стены.

Однако это только первая часть побега. После предстояло два месяца пряток в квартире новых друзей в Лондоне. Затем Блейк покинул страну — в тайнике, приколоченном к днищу фургона. Таким далеко не самым комфортабельным способом агент добрался до Бельгии, а позже — и до ГДР. Блейк вышел на связь с СССР и уехал туда.

Храбрость была вознаграждена: в Советском Союзе Блейк обзавелся четырехкомнатной квартирой, дачей и паспортом на имя Георгия Ивановича Бехтера.