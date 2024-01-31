Общество 31 января 2024, 15:00 Ледяной дождь накроет Москву ночью МЧС предупредило москвичей о ледяном дожде и гололедице ночью 1 февраля Alexander Legky, Alexander Legky/Global Look Press

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В ночь на среду, 1 февраля, на Москву обрушится ледяной дождь, а также ожидается гололедица. Штормовое предупреждение об опасной погоде появилось на официальном сайте столичного главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением теплого атмосферного фронта ночью 1 февраля местами в Москве ожидается гололедица, ледяной дождь», — сообщили спасатели.

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В пресс-службе МЧС порекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам, что февраль в Москве будет теплее нормы на три-четыре градуса.