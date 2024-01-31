31 января 2024, 12:36
Февраль в Москве будет теплее нормы
Тишковец: погода в Москве в феврале будет на 3-4 градуса теплее нормы
Погода в Москве в феврале будет теплее обычного на 3-4 градуса. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве февраль выдастся на 3-4 градуса теплее положенного (норма: ночью минус 11,1 градуса, днем минус 4,2 градуса)», — уточнил синоптик.
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По его словам, количество осадков в последнем месяце зимы превысит норму, равную 44 миллиметрам, на 40%. Из-за этого высота сугробов в Москве к концу февраля может достигать 50-60 сантиметров.
В январе средняя температура была на 2,2 градуса ниже, чем обычно, избыток осадков составил 15%. Поэтому к началу февраля уровень снега уже превысил норму на 25%.
Тем не менее, в первые выходные месяца, 3–4 февраля, в столице похолодает. Погода начнет возвращаться к климатической норме, температура снова снизится до зимних, минусовых значений.
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