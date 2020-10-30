Лечившаяся от COVID-19 читинка умерла после опоздания врачей
«Читинку госпитализировали 28 октября. На следующий день женщина скончалась. Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку в подведомственных учреждениях, ответственных за организацию медицинской помощи данной пациентке», — говорится в сообщении официального портала Забайкалья.
За все время пандемии медики региона выявили 11 095 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 7647 человек. Власти края ввели ограничения на массовые мероприятия и запретили без особой нужды людям старше 65 лет выходить из дома.
Ранее заслуженный врач России Евгений Лильин рассказал, что пандемия 2019-nCoV перегрузила систему здравоохранения в России. Сейчас скорая может не успеть к пациентам с инсультом или раком, которым нужно срочно в больницу., из-за нагрузки.