Лечившаяся от COVID-19 читинка умерла после опоздания врачей

Жительница Читы лечилась от COVID-19 дома. Ей стало хуже, и она вызвала скорую. Врачи ехали очень долго. В больницу ее все-таки отвезли, но на следующий день 64-летняя женщина умерла. Теперь краевой Минздрав проверит все обстоятельства ЧП.

«Читинку госпитализировали 28 октября. На следующий день женщина скончалась. Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку в подведомственных учреждениях, ответственных за организацию медицинской помощи данной пациентке», — говорится в сообщении официального портала Забайкалья.

За все время пандемии медики региона выявили 11 095 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 7647 человек. Власти края ввели ограничения на массовые мероприятия и запретили без особой нужды людям старше 65 лет выходить из дома.

Ранее заслуженный врач России Евгений Лильин рассказал, что пандемия 2019-nCoV перегрузила систему здравоохранения в России. Сейчас скорая может не успеть к пациентам с инсультом или раком, которым нужно срочно в больницу., из-за нагрузки.