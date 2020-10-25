Врач рассказал, до кого может не доехать скорая из-за пандемии

«Скорая помощь в России может не успеть приехать к тяжелым больным из-за нагрузки, вызванной коронавирусом», — сказал Лильин, отметив, что пациентов с инсультом необходимо довезти до стационара в течение пяти-шести часов.

По словам ученого, некоторые российские больницы отказываются принимать пациентов с подозрением на инсульт. Лильин считает, что это связано с плохой организацией работы здравоохранения на местах: «В регионах нет четкого понимания, кого куда вести».

Ранее стало известно, что скорым в Челябинской области официально разрешили не выезжать на некоторые вызовы, чтобы снизить нагрузку на бригады.

Специалисты считают, что заболеваемость коронавирусом достигнет пика в России примерно через две недели. После этого эпидемия должна выйти на плато с ежедневным приростом в 20 тысяч больных.