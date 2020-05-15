Лечение россиян с коронавирусом плазмой не дало большого эффекта

Первые в России пациенты прошли лечение плазмой крови выздоровевших после коронавируса. Эксперимент показал свою эффективность только в восьми из 20 случаев. При этом такой метод не помог больным в крайне тяжелом состоянии.

Впервые этот вид лечения начали испытывать в период с 30 апреля по 6 мая. Всего в исследовании участвовали 20 пациентов. Об этом сказано на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

У 12 человек лечение плазмой никакого результата не дало. У восьми из девяти пациентов в тяжелом состоянии был клинический эффект. Однако у 11 больных в крайне тяжелом состоянии улучшений не наступило.

В ФМБА отметили, что лечение тяжелых людей с помощью препаратов с противовирусной активностью тоже не дало явного результата. Речь идет о «Тоцилизумабе», который блокирует лихорадку, но не борется с дыхательной недостаточностью.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия остановила рост числа заразившихся. На протяжении 11 дней специалисты зафиксировали незначительный прирост.

По данным за 14 мая, за сутки в РФ выявили 9974 новых случая коронавируса. За весь период эпидемии в стране заболело 252 245 человек. Более 53 тысяч выздоровели, 2305 умерли.