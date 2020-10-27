Лечащимся от COVID-19 дома предложили выдавать препараты бесплатно

Депутат Иван Сухарев предложил новый способ, как поддержать людей в трудное время пандемии. Он уверен, что лечащимся от COVID-19 дома необходимо выдавать бесплатные препараты. Парламентарий поделился своей идеей с главой Минздрава России Михаилом Мурашко.

Сухарев направил министру письмо. Он написал, что пациентам с подозрением на COVID-19, которых отправляют лечиться домой, выписывают стандартный набор медикаментов. Стоит он во многих регионах более двух тысяч рублей.

«Прошу вас рассмотреть возможность выдачи медицинским учреждениям сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе за счет средств федерального бюджета», — приводит RT текст письма депутата.

Сейчас в некоторых регионах местные власти обеспечивают бесплатными лекарствами людей с подозрением на коронавирус, которых не стали класть в больницу и отправили выздоравливать домой. В Москве заболевшим выдают противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».