Лебедев официально стал бароном Сибирским. Видео

Евгений Лебедев принес присягу на верность королеве Великобритании Елизавете II. Теперь российский бизнесмен официально стал бароном Сибирским.

В Сети появились кадры с торжественного мероприятия в палате лордов. Лебедев был облачен в мантию. Он поклялся быть верным королеве Великобритании. После этого бизнесмен расписался в специальной книге.

Королева Елизавета II присвоила сыну банкира Александра Лебедева титул барона Хэмптонского и Сибирского в ноябре 2020 года. Предприниматель стал пожизненным пэром. Теперь у него есть свое место в палате лордов. Там он будет выступать в качестве независимого члена парламента.

Пэром Лебедев-младший стал благодаря премьер-министру Борису Джонсону. Именно политик выдвинул его кандидатуру на получение этого титула. Теперь к бизнесмену можно официально обращаться так — барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации.

Евгений Лебедев и его отец владеют британскими изданиями The Evening Standart и The Independent, уточнила «Газета.ru». Большую часть жизни сын российского банкира провел в Великобритании. Британское подданство он получил в 2010 году.