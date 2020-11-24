Королева Елизавета II присвоила бизнесмену Евгению Лебедеву титул барона Сибирского из России. Пожизненное пэрство и возможность заседать в Палате лордов предприниматель получил за вклад в развитие британских медиа и благотворительность. Но что означает это название и почему в нем упомянута не принадлежащая короне территория, не понимают даже геральдисты.

Королева Елизавета II даровала сыну экс-совладельца Национального резервного банка британскому бизнесмену Евгению Лебедеву титул барона Сибирского. Предприниматель стал пожизненным пэром и членом Палаты лордов. Информация о присвоении размещена в правительственной газете и уже появилась на сайте британского парламента. Полностью титул звучит так: барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и из Сибири в Российской Федерации.

Свой титул сын экс-банкира получил за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительность. Предприниматель — совладелец изданий The Evening Standart и The Independent. За последние 10 лет читатели этих газет собрали через организованные Лебедевым кампании более 75 миллионов фунтов на благотворительность. Средства направили на поддержку социально незащищенных людей и защиту окружающей среды. В частности, в 2014 году собранные читателями газет 500 тысяч фунтов направили в Кению на борьбу с торговцами слоновой костью.

В декабре Лебедев примет присягу. Он отметил, что ощущает большую гордость за то, что стал первым пэром из России и использует свое новое положение для борьбы за свободу слова и самовыражения.

Пожаловать титул бизнесмену в июле 2020 года рекомендовал премьер-министр Борис Джонсон. Британские СМИ не раз писали о связывающей их дружбе. По сведениям The Guardian, политик был гостем предпринимателя на устроенной тем в 2018 году итальянской вечеринке. А также сразу после победы на выборах в 2019 году поздравлял отца бизнесмена Александра, которого газета назвала «бывшим шпионом КГБ», с 60-летним юбилеем в лондонском доме Лебедевых.

За что дают титулы

Когда-то давно в британском парламенте заседали наследственные пэры, рассказал «360» историк и специалист по геральдике Евгений Пчелов. Титул сохранялся внутри семьи, и в палате находилась исключительно аристократия. Сейчас времена изменились. Наследственных пэров осталось меньшинство, большая часть — с пожизненными титулами, пожалованными монархом.

«Сейчас все эти титулы и звания серьезно девальвированы. У нас же представления, немного идущие из старины. Сэр — рыцарское звание, и все в восхищении. Но королева этих сэров жалует каждый год десятками и сотнями. Все более-менее известные в Великобритании люди рано или поздно получают это рыцарское звание. Это стало очень демократичным явлением», — пояснил Пчелов.

Теоретически, считает историк, никаких противоречий в присвоении титула Лебедеву-младшему нет. Он британский бизнесмен и подданный ее величества. Титул барона Хэмптонского ему даровали за солидный финансовый вклад — его благотворительность.

По словам геральдиста, присвоение титула барона Сибирского — случай уникальный. В истории Великобритании еще ни один из королей не включал русские названия или российские территории в дарованные им титулы. Во времена Российской империи сложно представить, чтобы, например, Эдуард VII пожаловал кому-то звание барона Калужского.

«Но я не думал никогда, что титул может включать себя не только английский Хэмптон, но и Сибирь. Почему Сибирь? Понимаете, это удивительно. Я этого понять сейчас совершенно не могу. На каком основании королева включила в него территорию, которая не относится к ее компетенции?» — заключил Пчелов.

Чем известна семья Лебедевых

Евгению Лебедеву 40 лет. Он родился в семье сотрудника КГБ и СВР в Москве. В 1987 году вместе с отцом, направленным на работу советское посольство в Великобритании, уехал в Лондон. После перестройки Лебедев-старший уволился в запас в звании полковника и занялся бизнесом и политикой. Возглавлял Национальный резервный банк, стал совладельцем «Новой газеты», был депутатом Госдумы, баллотировался в мэры Москвы. Участвовал в организации президентской кампании Бориса Ельцина в 1996 году и получил за это благодарность от президента.

В 2016 году Forbes оценивал состояние Лебедева-старшего в 400 миллионов долларов. Прославился он как ярый противник увода денег в офшоры и борец с произволом спецслужб в отношении банков. Британские издания экс-банкир приобрел в 2009 и 2010 годах, причем The Independent, с ее миллионными долгами — за символический один фунт.

Тогда же его сын получил британское гражданство. Вместе с отцом он учредил Lebedev Holdings Ltd, которому помимо печатных изданий принадлежит телеканал London Live. Кроме как в Великобритании, Евгений Лебедев занимался благотворительностью и в России — спонсировал театры и учредил вместе с Михаилом Горбачевым Фонд Раисы Горбачевой.