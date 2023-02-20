Общество 20 февраля 2023, 07:34 ЛДПР предложила ввести в Госдуму проект единого закона о тишине Депутаты ЛДПР выступили за установление федерального закона о тишине Unsplash

Читать 360tv в

Законопроект о введении единого времени тишины для всех регионов введут в Госдуму в ближайшее время. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР, сообщили «Известия» со ссылкой на документ.

Согласно законопроекту, предполагается ввести единое время тишины с 22:00 до 7:00 ежедневно по всей России. Шумные работы можно будет вести с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00 по местному времени.

Реклама

Однако депутаты сделали исключение для праздничных дней. В выходные можно шуметь до 4:00, только если это будут работы по устранению аварий.

Реклама

При этом Управляющие компании обяжут составлять акт о нарушении тишины и покоя граждан. Этот документ послужит дополнительным основанием для возбуждения административного дела.

Ранее депутаты Заксобрания Нижегородской области предложили вдвое поднять штрафы за нарушение закона о тишине.