08 февраля 2023, 18:20
Депутаты Заксобрания Нижегородской области предложили поднять штрафы за нарушение закона о тишине
В Нижегородской области минимум в два раза предлагают повысить штрафы за нарушение закона о тишине. В этом поможет контроль за заведениями с продажей разливного алкоголя, сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального Заксобрания.
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Кроме того, депутаты считают, что на федеральном уровне необходимо предоставить регионам право на дополнительные ограничения во времени и местах продажи спиртных напитков.
Депутаты
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