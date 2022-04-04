ЛДПР предложила назвать улицу в Орле в честь Павла Дурова

Улицу в Орле могут назвать в честь создателя «Вконтакте» и Telegram Павла Дурова. С таким предложением выступил депутат регионального отделения ЛДПР Владислава Числов. Его заявление опубликовал Telegram-канал фракции ЛДПР в Госдуме

Партия отметила «позицию по информационной среде в России в разгар блокировки иностранных соцсетей».

«Павел Дуров не стал вводить ограничения на своей площадке Telegram. Он предоставил российским пользователям возможность быть на связи с родными, коллегами и друзьями. Мы считаем, что такой жест и его действия должны быть увековечены в памяти именно нашего города. Павел Дуров построил успешную карьеру в IT, всего добился сам и может служить примером для подражания нашей молодежи», — заявил Числов.

Предложение депутата уже передали в мэрию Орла, заявили в ЛДПР. Власти города не сообщили, когда примут решение.

Ранее Дуров заявлял, что допускает блокировку Telegram в России. Однако он быстро передумал. По словам Дурова, ограничение работы мессенджера могло ограничить распространение фейков.