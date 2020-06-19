ЛДПР попросила 300 тысяч доз вакцины от коронавируса для своих сопартийцев. Первым прививку должен получить глава фракции Владимир Жириновский.

Парламентарий напомнил об испытаниях вакцины от COVID-19 в своем Twitter и заметил, что скоро она будет готова.

«Мы настаиваем, чтобы все члены ЛДПР — 300 тысяч человек, первые получили вакцину», — написал политик.

Telegram-канал партии опубликовал практически аналогичный призыв. Депутаты добавили, что вакцинировать членов ЛДПР надо осенью, «чтобы никто из них не заболел».

«Самым первым препарат должен получить лидер ЛДПР Владимир Жириновский», — говорится в обращении фракции.

В ЛДПР призвали оставить без препарата членов КПРФ — «не выдавать им вакцину вовсе». С такой же просьбой обратился в публикации и сам Жириновский.

По мнению вирусолога, в 2020 году вакцина не окажет «серьезного влияния на течение заболеваемости COVID-19». В РФПИ считают, что Россия, вероятно, первой разработает прививку от коронавирусной инфекции.