Глава РФПИ ввел себе российскую вакцину от коронавируса

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев испробовал отечественную вакцину от COVID-19. Он рассказал, как себя чувствует после этого.

«По вакцине я сам выступил одним из добровольцев и уже был провакцинирован НИЦЭМ», — заявил Дмитриев РБК.

Он добавил, что после испытания у него «все нормально». Представитель РФПИ рассказал, что Россия, вероятно, сможет одной из первых выпустить вакцину от коронавирусной инфекции. Пока в мире из 100 вакцин только семь–восемь находятся в «наиболее продвинутой стадии».

По его словам, есть три хороших вакцины. РФПИ их все детально изучил. Это препараты, разработанные «Вектором», Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) и международной компанией AstraZenес.

«Все они могут быть одними из первых в мире», — заметил Дмитриев.

Еще в мае сотрудники НИЦЭМ успешно испытали на себе вакцину от COVID-19. А 18 июня стало известно, что вакцинацию прошли 18 добровольцев из числа военных.