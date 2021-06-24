Лавров заявил об отказе НАТО сотрудничать с Россией по линии военных

НАТО отказывается контактировать с Россией по линии военных представителей. При этом российская сторона остается открытой к диалогу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, Североатлантический альянс продолжает последовательные действия по сдерживанию России. Такая политика ведет только к нагнетанию военно-политической напряженности в Европе, сообщил ТАСС.

«НАТО вообще не хочет общаться по линии военных», — подчеркнул Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

Глава МИД отметил, что все конструктивные предложения РФ по снижению военной опасности вдоль всей линии соприкосновения России с НАТО уже почти два года «остаются на столе».

«Такой вот демократический альянс», — добавил Лавров.

По его мнению, такое поведение НАТО еще раз подтверждает его неспособность выйти за рамки придуманной им самим реальности.

«Натовским стратегам вновь померещились агрессивные действия России. <…> Со своей стороны остаемся открытыми к честному и профессиональному диалогу», — добавил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о беспокойстве из-за наращивания инфраструктуры НАТО вблизи российских границ. Он сообщил, что Североатлантический альянс отказывается рассматривать предложения российской стороны.