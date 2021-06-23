Путин сообщил о наращивании военного потенциала НАТО у границ России

Президент России Владимир Путин заявил о беспокойстве из-за наращивания инфраструктуры НАТО вблизи наших границ. Он сообщил, что Североатлантический альянс отказывается предметно рассматривать предложения Москвы.

«Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают», — процитировало его РИА «Новости» во время Девятой Московской конференции по международной безопасности.

Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что НАТО превратился в политически-военный союз для сдерживания России и Китая. В Европе последнее время устраивают учения, которые дестабилизируют обстановку у российских границ, и отработку маршрутов оперативной переброски войск к районам вблизи Союзного государства.

Сергей Шойгу напомнил, что США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Теперь НАТО пытается разместить американские ракеты средней дальности в Азии.

Посольство России в США и российское Министерство иностранных дел заявили, что их беспокоят запланированные на июль украино-американские учения в Черном море. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отметил, что под прикрытием учений США собираются поставить Украине современное оружие.