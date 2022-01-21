Лавров начал переговоры с Блинкеном с саркастичной шутки

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена началась в Женеве. Главной темой обсуждения станут гарантии безопасности, которые Россия передала США.

Открытую часть переговоров Лавров начал с шутки. Он напомнил, что вчера на сайте Госдепа появились материалы о так называемой политике дезинформации со стороны России.

«Я с интересом ознакомился с этими работами. Надеюсь, что кто-то в Госдепартаменте не был занят и сконцентрировался на сути наших предложений, которые мы вам передали», — заявил российский министр.

Лавров отметил, что Блинкен в ходе своего европейского турне заявил, что прорывов от предстоящих переговоров ждать не приходится. Он пояснил, что согласен с этим мнением.

«Мы тоже не ждем прорывов от этой встречи. Мы ждем ответов на наши предложения», — привел слова министра «Интерфакс».

Глава МИД России напомнил, что Госдеп получил конкретные предложения, которые учитывают обязательства, принятые на высшем уровне ОБСЕ. В частности, речь там шла о том, что ни одно государство не может укреплять свою безопасность за счет безопасности другой страны.

«Мне очень интересно услышать, как США трактуют эти свои обязательства», — добавил Лавров.

Блинкен заявил, что ждать быстрых результатов по переговорам не стоит. Но это позволит сохранить возможности дипломатии и решить противоречия между двумя странами мирно.