Ланового перевели в реанимацию

«Он находится в реанимации, все проходит под контролем врачей», — сказал Крок. Его процитировал ТАСС.

По данным Telegram-канала Mash актера подключили к аппарату ИВЛ.

О том, что у Ланового и у его супруги Ирины Купченко подтвердился COVID-19, стало известно в начале января. Изначально у артиста зафиксировали 5% легких, ему поставили диагноз «пневмония». С учетом возраста актера было принято решение о госпитализации. В больницу попала и Купченко.

Позже стало известно, что актерская пара должна была оставаться в больнице до 20 января. Причем Купченко уже разрешили выписываться, но она решила остаться с супругом. Тогда врачи говорили, что никакой опасности для здоровья Ланового нет. Его оставили под присмотром врачей для подстраховки.

В больничных стенах артисту пришлось отпраздновать свой день рождения: 16 января ему исполнилось 87 лет.

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