Россияне стали меньше брать кредиты на квартиры в новостройках

Темпы выдачи льготной ипотеки, которая была запущена в конце апреля 2020 года и действует до 1 июля 2021-го, снижаются. В январе–феврале текущего года объем вернулся к показателям начала прошлого лета.

С начала 2021 года объем заключенных договоров по льготной ипотеке под 6,5% составил 128,5 миллиарда рублей, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные сайта оператора этой программы — института развития АО «Дом.РФ».

За все время существования программы выдано 379,4 тысячи кредитов на общую сумму в 1,1 триллиона рублей. При этом средний чек за это время вырос почти на миллион рублей — с 2,5 до 3,3 миллиона рублей.

До окончания программы остается чуть больше четырех месяцев. Для того, чтобы израсходовать заложенный на нее лимит, нужно будет увеличить темпы выдачи в полтора раза.

Банки, по мнению экспертов, смогут набрать необходимый темп. При этом, в отдельных регионах России растет вероятность продления программы.

Предложения по реализации программ льготной ипотеки поручил разработать президент России Владимир Путин председателю правительства Михаилу Мишустину и главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной. Особое поручение российский лидер дал по снижению ставки ипотечного кредита для семей с двумя и более детьми. Свои предложения главы Кабмина и Центробанка должны представить до 31 марта.