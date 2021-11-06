Появилось видео допроса участников драки в Новой Москве

Задержаны четверо подозреваемых по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках. Следственный комитет обнародовал видео с кадрами, на которых допрашивают трех фигурантов.

На видео показано, как троих задержанных доставляют на допрос.

Один из участников драки в Новых Ватутинках заявил, что не понимает, по какой причине его задержали. Он заверил, что раньше никаких преступлений не совершал.

Минувшей ночью в Новой Москве задержали четвертого подозреваемого, писал RT.

Четверо мужчин вечером 4 ноября напали на отца с четырехлетним ребенком в Новой Москве. Конфликт начался в магазине, где мужчина и его приятель встретили незнакомцев, позже они нагнали отца и напали на него. Было возбуждено дело по статье «Хулиганство», которое глава СК РФ Александр Бастрыкин позже поручил переквалифицировать на «Покушение на убийство».

Адвокат задержанных Роман Масютенко ранее заявил, что его подзащитные не нападали, а защищались. О том, что пострадавший сам спровоцировал конфликт, также заявляла мать трех подозреваемых, которые оказались братьями, передавала «Газета.ru».