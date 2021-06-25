Раскрыты способы охладить квартиру без кондиционера

Помочь охладить квартиру в летнюю жару может кондиционер, однако не у все россиян дома есть такая техника. Но выход есть, чтобы снизить температуру в помещении необходимо как можно больше его увлажнять. Об этом и других способах охладить квартиру без кондиционера рассказала дизайнер интерьера Светлана Серова.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Серова отметила, что также лучше заменить блэк-аут шторы, потому что они не пропускают воздух в помещение. При этом, окна, по ее словам, можно закрывать разными способами.

«Пленка — понятно, доступно, недорого стоит и быстро. Следует избегать занавесок. Надо избавиться от синтетических тканей, которые нагреваются и отражают солнце. Лучше использовать натуральный лен белого цвета. Можно еще отражающую пленку пришить с другой стороны ткани», — посоветовала Серова.

Перед сном, по ее словам, можно охлаждать постельное белье в холодильнике. Только предварительно надо положить его в пакет, чтобы ткань не намокла. Шелковые простыни также помогут облегчить сон в жару.

Кроме того, можно поставить в комнате небольшой «фонтан». Для того, чтобы в комнате стало прохладнее надо убрать все с пола, в первую очередь это ковры. Также сразу охлаждает квартиру влажная уборка.

«Стоит отключать бытовые приборы. Если нет дома увлажнителя, можно делать мини водный сад: мы стали высаживать растения прям в воду. Рекомендуют аквариумы, широколистные домашние растения, фикусы, потому что это все хорошо увлажняет помещение», — объяснила Серова. По ее словам, нужна вода и меньше работающего электричества по типу плиты.

Благодаря поддержанию влажности в комнате и борьбе с обезвоживанием также удастся избежать бессонницы во время жарких летних дней. Однако если человек испытывал проблемы со сном и до прихода жары, при высоких температурах бессонница будет протекать в более тяжелой степени.