Россиянам объяснили, как избежать бессонницы в жару

Благодаря поддержанию влажности в комнате и борьбе с обезвоживанием удастся избежать бессонницы во время жарких летних дней. Рекомендации дал врач-сомнолог Александр Калинкин, сообщил Life.

«Необходимо к таким моментам готовиться заранее», — посоветовал он.

Желательно, чтобы в помещении был кондиционер. Если такой возможности нет, надо найти место, где сохранилась прохлада, например, на даче. Температура воздуха в помещении должна быть хотя бы на уровне +18…+21 градуса.

Кроме того, проблемы со сном решит поддержание влажности в комнате. Если окна выходят на юг, сомнолог посоветовал зашторивать их в течение дня белой тканью, время от времени смачивая материал. Помимо этого, необходимо пить достаточно жидкости.

Однако если человек испытывал проблемы со сном и до прихода жары, при высоких температурах бессонница будет протекать в более тяжелой степени.

Ранее в Минздраве напомнили о простых правилах, которые помогут избежать проблем со здоровьем в жаркие дни. В такую погоду не нужно переедать, стоит отказаться от газированных напитков и напитков с содержанием кофеина, а на улицу лучше одеваться легко.