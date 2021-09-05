Квартиранты случайно выкинули из квартиры диван с 300 тысячами рублей

Квартиранты случайно выбросили из московской квартиры диван, в котором было спрятано 300 тысяч рублей. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

Собственники квартиры между собой почти не общались, сообщил сайт kp.ru. Один из них решил сдать свою долю в аренду, при этом не предупредив вторую хозяйку.

Переехав, новые жильцы решили заняться благоустройством территории. Заранее договорившись с арендатором, они захотели поменять старую мебель на новую.

Старый диван вынесли на мусорку, а вместо него в квартире появился новый. Вторая собственница квартиры узнала о обустройстве жилья спустя несколько часов. Женщина бросилась на поиски старого дивана, но найти его не удалось. Только тогда вторая собственница квартиры объяснила, что в одной из подушек была спрятана крупная сумма денег.

Бизнесмен из Биробиджана оставил во дворе чемодан, в котором лежали 15 миллионов рублей. Мужчина уточнил, что ехал в командировку и отвлекся на телефон. В результате он забыл про чемодан с деньгами. Обнаружив это, он позвонил жене. Но полиция нашла деньги раньше нее.