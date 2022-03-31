Квартира президента Украины Владимира Зеленского под Ялтой попадет в список для национализации в Крыму. Об этом заявил РИА «Новости» источник в региональном правительстве.

По словам собеседника агентства, в список имущества, которое подпадает под национализацию, также включат апартаменты Зеленского в поселке Ливадия.

Ранее о планах национализировать имущество украинских политиков и олигархов заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Законопроект об этом он поручил разработать до 4 апреля.

Он напомнил, что в начале марта Рада приняла закон о национализации российской собственности на Украине. «Хочу сказать, что в Крыму никто из украинских жуликов переоформить свое имущество уже не сможет», — заметил Аксенов.

Зеленский после подписания закона о принудительном изъятии объектов собственности России и ее резидентов на Украине заявил, что сделает все для конфискации собственности «российских пропагандистов». Подробностей этого плана он не привел.