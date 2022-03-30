Глава Крыма предложил запретить в России Православную церковь Украины

В Крыму решили разработать законопроект о запрете так называемой Православной церкви Украины. Распоряжение об этом дал глава полуострова Сергей Аксенов, назвав ПЦУ «раскольничьей структурой».

Аксенов отметил, что ранее в Раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества.

«УПЦ — крупнейшая конфессия Украины. У кого-то еще остались сомнения, что Россия освобождает украинский народ от абсолютного зла?» — написал он у себя в Telegram-канале.

В ответ на такое решение украинских политиков Аксенов поручил разработать проект федерального закона о запрете ПЦУ.

Помимо этого, он поручил разработать до 4 апреля проект федерального закона о национализации всего имущества, которое принадлежит украинским олигархам, политикам, государственным деятелям, открыто поддерживающим нацизм и действующие украинские власти. Он уточнил, что речь идет о тех, кто находится на территории РФ.

«Проект будет направлен в Госдуму. Напомню, что в начале марта Верховная рада приняла закон о национализации российской собственности на Украине. Хочу сказать, что в Крыму никто из украинских жуликов переоформить свое имущество уже не сможет», — подчеркнул Аксенов.

По его словам, составление списков завершится в ближайшее время, а парламент республики примет этот документ через неделю. Соответственно, будут приняты решения о национализации, заключил он.