Кузнецова проследит за судьбой брошенных на морозе детей

За тем, как сложится жизнь брошенных матерью в Новой Москве на морозе детей, проследят российские власти. Шефство над ребятами взяла уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Омбудсмен пообещала лично отслеживать дальнейшую судьбу детей, которых хотела закопать в снегу мать. Об этом сообщила пресс-служба Кузнецовой.

«Мы сейчас на связи с родственниками, с братом матери. С органами опеки будем решать вопрос о том, кому можно передать детей после больницы по мере выздоровления, чтобы они не оказались в сиротском учреждении. <…> Мы детей не оставим!» — подчеркнула уполномоченный.

Она добавила, что разобраться предстоит во многом, но все возникающие вопросы намерены оперативно решать с уполномоченными структурами. С мальчиком и двумя девочками будут работать волонтеры и психологи.

Кузнецова навестила детей в больнице. Сейчас они в безопасности, а врачи делают все возможное, чтобы маленькие пациенты быстрее поправились.

«Состояние младшей девочки достаточно хорошее. <…> Ситуация со средним братом чуть сложнее, прогнозы хорошие. В ближайшие часы их могут перевести в обычную палату», — рассказала омбудсмен.

Старшему мальчику, по ее словам, «досталось больше всех»: ребенок шел босиком, и теперь ему предстоит серьезно лечить ноги. Медики «дают осторожные прогнозы».

Многодетная мать привезла своих детей в лес 11 февраля, раздела и попыталась закопать в снегу. Спаслись они благодаря выгуливавшему собаку мужчине — он вызвал полицию. Мальчик 10 лет и его сестры — двухлетняя и 11-месячная девочки — попали в больницу. Их мать тоже госпитализирована, ее проверят на вменяемость.