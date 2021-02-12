Многодетная мать оставила на морозе детей без одежды. С чем они столкнутся в будущем?

В Новой Москве многодетная мать пыталась убить своих детей, оставив их раздетыми на морозе. Сейчас состояние детей стабильное, но они в медикаментозной коме. И случившееся может повлиять на все их будущее.

33-летняя Наталья привезла своих детей в лес недалеко от поселения Сосенское вечером 11 февраля. Там она раздела их и попыталась закопать в снег.

Произошедшее заметил мужчина, гулявший с собакой. Он вызвал полицию.

«Дети с различными степенями обморожения были незамедлительно доставлены в детскую городскую больницу, где им оказывается помощь. Женщина также госпитализирована, в скором времени следователи проверят состояние ее психического здоровья», — сообщила представитель управления СК по Москве Юлия Иванова.

Старшему из детей 10 лет, среднему два года, а младшему — 11 месяцев, написал сайт kр.ru.

Сейчас все три ребенка находятся в клинике в Москве, в отделении реанимации и интенсивной терапии. Младших детей поместили в медикаментозную кому, рассказал источник «360».

«Состояние стабильное, мы на связи с врачами. Страшно подумать… Еще немного — последствия могли быть уже необратимыми», — привел ТАСС слова уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Наталью также увезли в больницу, ее психическое состояние проверят.

Мать с детьми жила в Московской области и до этого не привлекала к себе внимание комиссии по делам несовершеннолетних.

«Мы продолжаем собирать и проверять информацию. В случившемся уже разбирается Следственный комитет города Москвы. Для нас сейчас самое главное — это здоровье детей», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Сама Наталья родом из Чебоксар и снимала квартиру в поселении Сосенское — недалеко от места происшествия.

За попытку покушения на убийство детей в отношении женщины возбудили уголовное дело.

Последствия и причины

Такое испытание вряд ли пройдет для детей без последствий для здоровья. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов объяснил «360», что охлаждение у детей происходит намного быстрее, чем у взрослых.

«У детей тепло генерируется быстрее, но вместе с этим у них небольшой подкожный слой и мышечный слой, поэтому охлаждение крови и внутренних органов идет очень быстро», — пояснил эксперт.

По мнению Водовозова, в будущем у детей также возможны проблемы с почками, репродуктивной системой и осложнения на фоне психосоматики.

Дети могут столкнуться с препятствиями как в общении с другими людьми вообще, так и в более позднем возрасте при построении семьи. «Такой шок подрывает доверие у ребенка к миру. Для детей родители — это весь мир, если они так поступают, значит, и другие окружающие могут навредить, по мнению ребенка. И как ответ — недоверие, подозрительность, ожидание опасности и собственная внутренняя агрессивность», — рассказала внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Анна Портнова.

В Сети уже выдвинули предположение о том, что женщина хотела отмстить мужу после ссоры. По мнению Портновой, в таком случае это может быть реакцией дисгармоничной личности на стресс.

«Эмоции захлестывают, и уже пропадают и материнский инстинкт, и инстинкт самосохранения», — добавила психиатр.

В настоящий момент следствие пытается найти родственников детей, которых Наталья оставила в лесу.