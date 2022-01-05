Кузнецова предложила исключить возможность УДО для педофилов
Вице-спикер Кузнецова: Надо ввести пожизненный административный надзор за педофилами
Осужденным за педофилию следует вменить пожизненный административный надзор после освобождения из мест лишения свободы. С таким предложением выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, ее слова приводит Telegram-канал «Единой России».
«С 2018 года мы добиваемся принятия закона об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Осенью законопроект внесен в Госдуму „Единой Россией“, накануне Нового года мы его поддержали, он прошел первое чтение», — заявила Кузнецова.
Также она предложила, чтобы осужденные педофилы лишились права на получение условного досрочного освобождения. Кузнецова настаивает, что законопроект нужно принять как можно скорее.
Накануне в Костроме два ранее осужденных за педофилию и кражу изнасиловали и убили пятилетнюю девочку.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил отменить мораторий на смертную казнь для педофилов и убийц.