Депутат Госдумы призвал вернуть смертную казнь после трагедии в Костроме

Для убийц, педофилов и рецидивистов должна быть возвращена смертная казнь после убийства пятилетней девочки в Костроме. Это мнение в беседе с «360» высказал депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Ранее в Костроме было найдено тело девочки. Накануне ее похитили двое мужчин. Позже были задержаны двое подозреваемых, которые признались в убийстве.

По данным прокуратуры, оба мужчины ранее были судимы: один — за кражу, а второй — за педофилию и распространение порнографии.

«Стою на своем: нужно отменить мораторий на смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц», — заявил политик. Он рассказал, что посетил Кострому и находился возле места преступления, где проводились следственные действия. По его словам, 100% собравшихся около общежития людей также придерживались аналогичного мнения о возвращении смертной казни.

Хамзаев отметил, что должны также нести персональную ответственность те структуры, которые отвечают за поведение и нахождение таких преступников на свободе.

Один из них был осужден на 4,5 года за педофилию и вышел по УДО в марте 2021 года. Дальше за ним никакого контроля не велось. Интересно, почему с такими характеристиками ему дали УДО. Надо разбираться, кто его освободил. Сотрудники полиции в том числе должны нести персональную ответственность Султан Хамзаев депутат Госдумы.

Депутат отметил важность контроля за подобными людьми после освобождения. По его мнению, должны применяться разные способы, включая электронные браслеты, чтобы их каждый шаг был под контролем.

Мораторий на смертную казнь в России был введен в апреле 1997 года.