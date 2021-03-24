Кузнецова навестила в больнице истощенную девочку из Талдома и ее сестру. Видео

Детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила в больнице истощенную девочку из Талдома и ее старшую сестру. Дети находятся в безопасности. Сейчас главное — чтобы они не попали в сиротское учреждение.

Кузнецова пояснила, что хотела лично встретиться с девочками после того, как увидела условия, «в которых находились дети».

«Поговорили с одной девочкой, посмотрела вторую. Младшая худая, старалась себя укачивать. В итоге уснула, не хотелось ее беспокоить. Она пряталась под одеяло», — рассказала омбудсмен.

Старшая сестра истощенного ребенка поделилась подробностями жизни с матерью и поездок к младшей девочке, жившей с крестным. Подросток показался Кузнецовой напряженным и на контакт шел нелегко.

«Самое главное, что дети в безопасности. Сейчас уже проведена часть обследований. Их здоровье не вызывает особенных вопросов. <…> Нужно будет решать, что делать дальше: будут ли в отношении одного ребенка дальнейшие реабилитационные процедуры и так далее», — пояснила она.

Органы опеки Московской области решили обратиться в суд с иском о лишении матери детей родительских прав. Исходя из судебного вердикта, будут решать вопрос о том, где девочки станут жить.

«Безусловно важно, чтобы дети не попали в сиротское учреждение. И мы вместе с уполномоченным по правам ребенка Москвы будем максимально стремиться к этому. Поэтому самый оптимальный путь — поиск родственников», — подчеркнула Кузнецова.

Она добавила, что старшая девочка практически не ходила в школу: немного училась в первом классе, немного — во втором. Когда возникли вопросы о посещаемости, мать просто забрала ее из учебного учреждения.

Кузнецова указала на целый ряд вопросов к органам системы профилактики в связи со сложившейся ситуацией. Один из них — ребенка не разыскали, когда он ушел из школы.

«Эту ситуацию можно было бы выявить ранее», — уверена детский омбудсмен. Она пообещала направить все силы на то, чтобы помочь детям со здоровьем, реабилитацией и социализацией, дальнейшим жизнеустройством».

Аппарат уполномоченного находится на связи со всеми ведомствами и планирует обратиться в прокуратуру, чтобы не только выявить виновных, но и найти ошибки в работе органов профилактики.

Мать девочки из Талдома между тем обвинили в истязании ребенка и завели против нее еще одно уголовное дело.