Мать истощенной девочки из Талдома стала фигуранткой еще одного дела

Следователи возбудили еще одно уголовное дело после того, как в подмосковном Талдоме нашли истощенную шестилетнюю девочку. Ее мать обвиняют в истязании ребенка, сообщил региональный главк СК.

Ранее женщина стала фигуранткой дела о неисполнении родительских обязанностей. Кроме того, как сообщили в СК РИА «Новости», против матери собирают материалы по статье УК «Оставление в опасности».

Девочку, не умеющую говорить, нашли случайно. Полицейские преследовали подозрительного 65-летнего мужчину. Ребенок находился в его доме.

В грязном и захламленном помещении, по данным СМИ, жили несколько кошек. Девочка не ходила, выглядела на три-четыре года и отзывалась на «кис-кис». Ее отправили в больницу.

По словам подмосковного детского омбудсмена Ксении Мишоновой, ребенок не говорит, но идет на контакт с людьми. В больницу также отвезли ее 12-летнюю сестру.

Девочка жила со знакомым матери в антисанитарных условиях, без горячей воды и отопления, рассказали в СК. Мать навещала ребенка несколько раз в неделю.

Женщину, а также пенсионера, с которым жила младшая дочь, опросили.