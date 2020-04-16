Курсанты военного училища в Тюмени массово подхватили коронавирус

Тесты проводили в Тюменском высшем военном инженерном командном училище. Положительный результат на 2019-nСоV выявили у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника. Заболевших поместили на карантин. Их состояние нормальное, нет температуры или признаков болезни. За ними круглосуточно наблюдают военные медики.

Предварительная причина заражения — контакт одного из военных с гражданскими за пределами училища.

Пробы брали еще у 352 курсантов, у них тест оказался отрицательным. В училище постоянно дезинфицируют помещения и проводят диагностику личного состава.

До этого замглавы Тюменской области Ольга Кузнечевских заявила, что один из новых очагов коронавирусной инфекции в регионе находится в этом училище.

Минобороны сообщало, что обстановка по эпидемии COVID-19 войсках стабильная. Военным постоянно измеряют температуру и при любом подозрении на болезнь отправляют тестироваться. В России тем временем более 27 тысяч зараженных коронавирусом, ситуация уже взволновала ВОЗ. Большинство — в Москве.