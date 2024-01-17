Эксклюзив 17 января 2024, 00:07 Курс на снижение. Причину изменения цен на яйца назвали в России Эксперт Карпов: очередной рост цен на яйца произойдет перед Пасхой Unsplash

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Ситуация на рынке яиц в России стала постепенно улучшаться. Сейчас стоимость на этот продукт у отечественных производителей стабилизируется. Эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов в беседе с «360» рассказал о ценообразовании куриных яиц в период праздников.

«Рост цен на яйца был обусловлен тем, что наблюдался достаточно высокий спрос. В итоге предложение не успевало за спросом. Еще период новогодних праздников совпал, поэтому эта продукция была крайне востребована и росла в стоимости. Сейчас наметилось падение цен на яйца и оно будет продолжаться», — отметил он.

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По словам эксперта, стоимость не снизится до тех значений, которые были несколько месяцев назад, но изменения в ценообразовании произойдут.

«Есть пиковые какие-то моменты, например, та же самая Пасха, когда яйцо становится более востребованным, поэтому его стоимость вновь будет увеличиваться. Тех значений, которые рынок получил в предновогодний период в цене, а это до 140 рублей, он не достигнет к Пасхе, но такого рода колебания будут происходить и дальше», — объяснил Карпов.

Он также добавил, что даже при полной самообеспеченности этой продукцией отдельные колебания, которые совпадают с какими-то сложными ситуациями, например, птичьим гриппом, приводят к импорту. Объемы поставок яиц, которые шли на отечественный рынок из-за рубежа в 2023 году, были крайне незначительными, резюмировал собеседник издания.

Президент России Владимир Путин ранее связал подорожание яиц с повышенным спросом среди граждан на фоне увеличения их доходов.