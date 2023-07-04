Общество 04 июля 2023, 13:47 Курортный сбор введут в Санкт-Петербурге с 2024 года Беглов подписал закон о введении курортного сбора с 1 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал законопроект о введении туристического курортного сбора. Об этом сообщила его пресс-служба.

Сбор начнут взимать с 1 апреля 2024 года, его размер составит 100 рублей на одного человека за сутки фактического проживания в отеле или гостинице.

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Вырученные средства власти города направят на развитие туристической отрасли и создание комфортных условий для туристов.

Сам закон вступит в силу уже с 1 октября 2023 года.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский предлагал дифференцировать курортный сбор в зависимости от стоимости проживания иногородних туристов в апартаментах. По его словам, такая мера не отпугнет путешественников, желающих посетить город.