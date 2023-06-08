Путешествия 08 июня 2023, 19:08 Депутат Заксобрания Петербурга Вишневский предложил брать курортный сбор в зависимости от стоимости проживания туристов

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Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский выступил с предложением дифференцировать курортную плату в зависимости от стоимости проживания туристов. Об этом он сообщил в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам депутата, чем дороже будет гостиница у путешественников, тем больше им придется заплатить курортный сбор. Вишневский также отметил, что введение такой платы не отпугнет желающих посетить Санкт-Петербург.

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Отмечается, что уплата курортного сбора в городе начнется с 1 апреля 2024 года.