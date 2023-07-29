Общество 29 июля 2023, 10:10 Курильский вулкан Эбеко выбросил огромный столб пепел — фото МЧС: вулкан Эбеко на Курильских островах выбросил трехкилометровый столб пепла Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

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Вулкан Эбеко на Курилах 29 июля выбросил гигантский столб пепла. Его высота составила три километра над кратером, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Шлейф распространился в северо-западном направлении на расстояние более пяти километров», — уточнили в ведомстве.

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Тем не менее, запах сероводорода в воздухе не ощущался. В министерстве заверили, что угрозы для населения нет.

Эбеко — действующий вулкан высотой 1156 метров. Он находится в семи километрах от Северо-Курильска Сахалинской области. Эбеко считается одним из наиболее активных вулканов Большой Курильской гряды. Его до сих пор активно исследуют ученые.

Ранее извержение вулкана Фаградальсфьядль началось в Исландии. Потоки лавы сходили недалеко от холма Литли-Хрутур — на полуострове Рейкьянес. Для безопасности полицейские перекрыли движение по дорогам к Фаградальсфьядлю.