Мир 11 июля 2023, 14:52 Извержение вулкана Фаградальсфьядль началось в Исландии Извержение вулкана Фаградальсфьядль началось в 30 километрах от Рейкьявика Unsplash

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В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, находящегося в 30 километрах от Рейкьявика. Местные полицейские начали блокировать движение в направлении места происшествия, сообщила радиостанция RUV.

Специалисты национального метеорологического управления уточнили, что потоки лавы сходят недалеко от холма Литли-Хрутур — это на полуострове Рейкьянес, что юго-западнее столицы. Клубы пепла от вулкана хорошо видно из города — ради обеспечения безопасности полицейские перекрыли движение по дорогам, ведущим к Фаградальсфьядлю.

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По словам профессора-геофизика Туми Гудмундссона, разлом в вулкане стал меньше. Теперь размер трещины не превышает 200 метров, поэтому потоки лавы уменьшились.

«Теперь это гораздо больше похоже на два других извержения. Это извержение лавы малой мощности», — отметил ученый.

Вулкан уже извергался в 2021 и 2022 годах, напомнили «Известия». В сентябре прошлого года жителям Рейкьявика посоветовали не приближаться к Фаградальсфьядлю.

В конце июня случился пепловый выброс на вулкане Эбеко на Курилах. Облако с частичками пыли поднялось на высоту трех километров.