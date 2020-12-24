Курильщиков предупредили о новых запретах в 2021 году

Любители табачной продукции в 2021 году столкнутся с новыми запретами и ограничениями. Они вступят в силу с 1 января и касаются курения в медицинских учреждениях и других местах.

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал агентству «Прайм», что с начала января нельзя будет курить в точках торговли, на базах, складах и любых медучреждениях. Запрет прописан в постановлении правительства от 25 сентября 2020 года касательно правил противопожарного режима.

Выйти на перекур можно будет только при наличии специальной зоны, обозначенной табличкой «Место для курения».

«Руководители указанных организаций обязаны вывесить на своих объектах знаки с правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения: „Курение и пользование открытым огнем запрещено“», — уточнил юрист.

Запрет на курение в общественных местах ввели в 2013 году. После его вступления в силу, отмечено в исследованиях, примерно на 70% сократилось число случаев пассивного курения. Значительно стало меньше и мужчин-курильщиков.