Общество 08 апреля 2024, 01:10 Курганский губернатор обвинил жителей Вороновки в краже грунта с дамбы Губернатор Курганской области Шумков: грунт с дамбы растащили местные жители РИА «Новости»

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Садоводы микрорайона Вороновка Курганской области растащили грунт с дамбы на свои участки. С таким обвинением выступил губернатор региона Вадим Шумков при инспекции водного сооружения. Информацию опубликовали в Telegram-канале главы области.

«К сожалению, как рассказали коллеги, во многих местах грунт с дамбы растаскивался местными же жителями, которых она защищает, на свои участки. <…> Принято решение повысить уровень дамбы и засыпать проезды», — заявил Шумков.

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В садоводстве объявили превентивную эвакуацию из-за риска подтопления. Губернатор попросил жителей собрать документы и покинуть дома. Администрации города глава региона поручил проинспектировать другие участки дамбы и закрыть проезды и перепуски.

Об эвакуации потенциально опасных районов сообщили в МЧС России. В регионах, где ожидаются паводки, спасателей привели в режим повышенной готовности.