Курение в коммуналках захотели запретить

Так, депутаты нижней палаты российского парламента предложили защитить права некурящих граждан, в том числе детей, которые живут в одной коммунальной квартиры с курящими соседями. Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, из-за курящих соседей дети вынуждены круглосуточно дышать дымом. При этом некурящие имеют право на воздух, свободный от табачного дыма, уверены авторы инициативы. На что при этом имеют право курящие россияне и как будут защищены права курильщиков, депутаты не ответили.

Сейчас курение запрещено в помещениях общего пользования многоквартирных домов. В частности, нельзя выходить с сигаретой на общие балконы, в тамбуры, курить в лифтах.

Между тем в парламенте всерьез обсуждают возвращение курилок в аэропорты. Также отдельные парламентарии заявляют о необходимости курилок либо в поездах на железной дороге, либо на вокзалах, в зонах отправления.