    17 декабря 2019, 18:00

    Курение в коммуналках захотели запретить

    Алексей Сахаров

    Кухня, коридор и другие места общего пользования в коммуналках должны стать зонами, свободными от курения. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы Андрей Исаев, глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и член комитета Николай Герасименко. Законопроект доступен на сайте Думы.

    Так, депутаты нижней палаты российского парламента предложили защитить права некурящих граждан, в том числе детей, которые живут в одной коммунальной квартиры с курящими соседями. Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, из-за курящих соседей дети вынуждены круглосуточно дышать дымом. При этом некурящие имеют право на воздух, свободный от табачного дыма, уверены авторы инициативы. На что при этом имеют право курящие россияне и как будут защищены права курильщиков, депутаты не ответили.

    Сейчас курение запрещено в помещениях общего пользования многоквартирных домов. В частности, нельзя выходить с сигаретой на общие балконы, в тамбуры, курить в лифтах.

    Между тем в парламенте всерьез обсуждают возвращение курилок в аэропорты. Также отдельные парламентарии заявляют о необходимости курилок либо в поездах на железной дороге, либо на вокзалах, в зонах отправления.